Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Riforma Cartabia, da domani in vigore le nuove norme per separazione e divorzio: ecco cosa cambia - Agost66Paola : RT @sole24ore: La Riforma Cartabia e Processo Civile - Esigenze di celerità, il rito lavoro e riflessioni sulla professione forense https:/… - sole24ore : La Riforma Cartabia e Processo Civile - Esigenze di celerità, il rito lavoro e riflessioni sulla professione forens… - sindacato_SUM : Entra in vigore dal primo marzo il nuovo diritto di famiglia legato alla riforma Cartabia della giustizia.… - SkyTG24 : Separazioni, Ester Viola: mi preoccupa l'audizione dei figli, li obbligheranno a scegliere -

Dal 1° marzo gli italiani dovranno fare i conti con il nuovo diritto di famiglia legato alladella Giustizia , inserita tra i target fissati dal PNRR . Cambiano dunque le regole per quanto riguarda divorzio e separazione ( ne avevamo parlato anche qui ). L'obiettivo della ...... cosa cambia dal 28 febbraio Si tratta dell'applicazione di quanto stabilito dalladell'ex ministra della Giustizia, Marta. La novità più importante consiste nella possibilità di ...A seguito della[1] , ora è possibile separarsi e divorziare in pochissimo tempo anche facendo ricorso all'autorità giudiziaria. Come si vedrà tra un istante, la legge permette di ...

Con l'obiettivo di ridurre notevolmente i tempi, dal 1 marzo entrano in vigore le nuove norme per le separazione e il divorzio introdotte con la riforma avviata dall'ex ministro della Giustizia del Go ...Entrano in vigore da domani le norme che mirano a velocizzare le procedure processuali, anche in tema di separazione e divorzio.