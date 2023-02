Rifiuti a Roma: Legambiente e Wwf presentano ricorso al Tar contro l’inceneritore (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma – Legambiente e WWF Italia annunciano di avere depositato un ricorso al TAR del Lazio contro il percorso per la costruzione dell’inceneritore di Roma, impugnando le ordinanze di approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale e per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione da 600.000 t/anno di Rifiuti, predisposte dal Commissario Straordinario per il Giubileo e Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Con il ricorso congiunto, predisposto dagli avv.ti Diego Aravini, Micaela Chiesa e Umberto Fantigrossi, le due maggiori associazioni ambientaliste italiane hanno inoltre chiesto la sospensione cautelare della efficacia dei provvedimenti impugnati, contestandone la legittimità ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023)e WWF Italia annunciano di avere depositato unal TAR del Lazioil percorso per la costruzione deldi, impugnando le ordinanze di approvazione del Piano di Gestione deidiCapitale e per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione da 600.000 t/anno di, predisposte dal Commissario Straordinario per il Giubileo e Sindaco diRoberto Gualtieri. Con ilcongiunto, predisposto dagli avv.ti Diego Aravini, Micaela Chiesa e Umberto Fantigrossi, le due maggiori associazioni ambientaliste italiane hanno inoltre chiesto la sospensione cautelare della efficacia dei provvedimenti impugnati, contestandone la legittimità ...

