Rider aggredito a Napoli | la coltellata finisce sullo zaino termico che lo salva

Fermato un extracomunitario tra piazza Garibaldi e via Milano. L'aggressore ha tentato la fuga, dopo pochi metri ha ferito i quattro agenti che lo hanno ...Nella tarda serata di ieri, un cittadino extracomunitario, le cui generalità complete sono ancora in via di accertamento, hasenza alcun motivo apparente unche si trovava sul marciapiede antistante il Mc Donald di Piazza Garibaldi in attesa della prossima consegna. Per motivi ancora ignoti l'aggressore ha ...Ieri sera, tra piazza Garibaldi e via Milano, a essere preso di mira è stato unda uno straniero. L'uomo ha cercato di colpire con un coltello il malcapitato per derubarlo e solo per ...

