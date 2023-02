Ricorso Juve, è tutto pronto: due punti sui quali la difesa farà leva (Di martedì 28 febbraio 2023) Ricorso Juve, adesso è tutto pronto! Due i punti chiave sui quali la difesa bianconera farà leva per cancellare la penalizzazione La Juve è pronta a farsi valere davanti al Coni, dove nelle prossime ore presenterà il proprio Ricorso contro il pesante -15 subito in classifica per il caso plusvalenze. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la difesa bianconera contesterà l’uso dell’articolo 4 (lealtà sportiva), usato invece del 31 che, per casi simili, non prevede delle penalizzazioni in classifica. Altro punto è poi il ritardo nella revocazione: la Procura Figc avrebbe ecceduto nei termini, arrivando colpevolmente in ritardo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023), adesso è! Due ichiave suilabianconeraper cancellare la penalizzazione Laè pronta a farsi valere davanti al Coni, dove nelle prossime ore presenterà il propriocontro il pesante -15 subito in classifica per il caso plusvalenze. Secondo quanto riportato dal Messaggero, labianconera contesterà l’uso dell’articolo 4 (lealtà sportiva), usato invece del 31 che, per casi simili, non prevede delle penalizzazioni in classifica. Altro punto è poi il ritardo nella revocazione: la Procura Figc avrebbe ecceduto nei termini, arrivando colpevolmente in ritardo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ma la #Juve non si è risparmiata niente raccattando anche le briciole: vedi il ricorso a fatture emesse per operazi… - tuttosport : ?? #Juventus, il ricorso al Collegio di garanzia è pronto #plusvalenze #plusvalenzefittizie #Juve #SerieA… - tuttosport : ?? L'avvocato Spallone sul caso #plusvalenze #Juventus 'Perché la #Juve ha più di una freccia per il ricorso'… - CalcioNews24 : La #Juventus si prepara a difendersi davanti al #Coni - FPredestinato : RT @CorSport: Pronto il ricorso in casa #Juventus Ecco quando sarà presentato ?? #Juve #plusvalenze #SerieA #CorrieredelloSport https://… -