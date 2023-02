Ricerca Fondazione Magna Grecia su mafie nell’era digitale, giovedì la presentazione (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il mondo cambia sempre più rapidamente, e con esso inevitabilmente si evolve anche il fenomeno mafioso. Lo spazio virtuale è diventato oggi la nuova frontiera della criminalità organizzata. Le mafie sono sempre più ibride, capaci di operare online e offline. Ma come si muovono le mafie sul web? Qual è la rappresentazione della criminalità sui social network? A questi interrogativi punta rispondere il primo rapporto “Le mafie nell’era digitale”, progetto di Ricerca promosso dalla Fondazione Magna Grecia e curato dal professor Marcello Ravveduto, che verrà presentato giovedì 2 marzo, alle 11 nella Sala conferenze dell’Associazione stampa estera. L’analisi, partita da un’approfondita ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il mondo cambia sempre più rapidamente, e con esso inevitabilmente si evolve anche il fenomeno mafioso. Lo spazio virtuale è diventato oggi la nuova frontiera della criminalità organizzata. Lesono sempre più ibride, capaci di operare online e offline. Ma come si muovono lesul web? Qual è la rapdella criminalità sui social network? A questi interrogativi punta rispondere il primo rapporto “Le”, progetto dipromosso dallae curato dal professor Marcello Ravveduto, che verrà presentato2 marzo, alle 11 nella Sala conferenze dell’Associazione stampa estera. L’analisi, partita da un’approfondita ...

