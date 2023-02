Ricerca, dal Crea agrumi super grazie alle “forbici molecolari” (Di martedì 28 febbraio 2023) Al via le prime applicazioni per il miglioramento della qualità dei frutti mediante le Tea, tecnologie di evoluzione assistita in agrumicoltura, che mirano a coniugare in un unico frutto antocianine e licopene per aumentarne le proprietà antiossidanti e ridurre la dimensione dei semi. agrumi, quindi, di qualità superiore grazie alle ‘forbici molecolari’ che, agendo sullo stesso Dna del frutto, lo migliorano senza l’introduzione di geni esterni. A fare il punto sulla Ricerca è il Crea con il suo Centro ad Acireale (Ct) Olivicoltura Frutticoltura agrumicoltura, mostrando i risultati del lavoro decennale e le prospettive future dei programmi di miglioramento genetico. E quindi i metodi utilizzati per ottenere nuove ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) Al via le prime applicazioni per il miglioramento della qualità dei frutti mediante le Tea, tecnologie di evoluzione assistita incoltura, che mirano a coniugare in un unico frutto antocianine e licopene per aumentarne le proprietà antiossidanti e ridurre la dimensione dei semi., quindi, di qualitàiore’ che, agendo sullo stesso Dna del frutto, lo migliorano senza l’introduzione di geni esterni. A fare il punto sullaè ilcon il suo Centro ad Acireale (Ct) Olivicoltura Frutticolturacoltura, mostrando i risultati del lavoro decennale e le prospettive future dei programmi di miglioramento genetico. E quindi i metodi utilizzati per ottenere nuove ...

