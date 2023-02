Repubblica non ha il senso del ridicolo: Elly meglio di Giorgia, non è madre e non è eterosessuale (Di martedì 28 febbraio 2023) Ora, non è che uno ce l’ha con Concita De Gregorio. Ma è che le sue articolesse sono troppo gustose e, scorrendo le righe, ci trovi sempre quell’inconscio, quel non detto, quel “segno” che ti dice della sinistra più di mille comizi e di tremila testi. Ora, lei va capita: fino a ieri si cimentava con la difesa improbabile di lady Soumahoro. Poi ha cominciato a recuperare ossigeno e gagliardìa. E vai con l’elegia per le prof democratiche che vigilano contro i neri manganellatori. E ora lei, Elly Schlein che vince le primarie. Un sogno. E’ l’eden ritrovato. La rivoluzione che finalmente è compiuta. Davvero, Concita scrive proprio così. Su Repubblica, ovviamente. Ed ecco i due passaggi che rivelano l’entusiasmo irrefrenabile della nostra Concita. Il gusto per l’iperbole fino a sfiorare il ridicolo. Il primo. “«Come al solito non ci hanno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Ora, non è che uno ce l’ha con Concita De Gregorio. Ma è che le sue articolesse sono troppo gustose e, scorrendo le righe, ci trovi sempre quell’inconscio, quel non detto, quel “segno” che ti dice della sinistra più di mille comizi e di tremila testi. Ora, lei va capita: fino a ieri si cimentava con la difesa improbabile di lady Soumahoro. Poi ha cominciato a recuperare ossigeno e gagliardìa. E vai con l’elegia per le prof democratiche che vigilano contro i neri manganellatori. E ora lei,Schlein che vince le primarie. Un sogno. E’ l’eden ritrovato. La rivoluzione che finalmente è compiuta. Davvero, Concita scrive proprio così. Su, ovviamente. Ed ecco i due passaggi che rivelano l’entusiasmo irrefrenabile della nostra Concita. Il gusto per l’iperbole fino a sfiorare il. Il primo. “«Come al solito non ci hanno ...

