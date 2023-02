Report, Benigni e Braschi ritirano la querela al programma per il caso degli “Umbria studios”. Ranucci: “Mai pubblicate notizie false” (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo quasi sei anni arriva la pace giudiziaria tra Report e Roberto Benigni. L’avvocato Michele Gentiloni, legale del regista premio Oscar e della moglie Nicoletta Braschi, comunica che i suoi assistiti hanno ritirato la querela per diffamazione sporta contro il programma di Rai 3 per il servizio sugli “Umbria studios” andato in onda il 17 aprile 2017. La trasmissione raccontava di un progetto ambizioso della coppia: trasformare gli studi di Papigno, una frazione di Terni dove aveva girato La vita è bella e Pinocchio, in un nuovo prestigioso polo cinematografico nazionale. Le cose però non andarono come previsto: l’operazione fece accumulare alla coppia un debito da cinque milioni di euro, di cui si fece carico nel 2005 Cinecittà studios (la società di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo quasi sei anni arriva la pace giudiziaria trae Roberto. L’avvocato Michele Gentiloni, legale del regista premio Oscar e della moglie Nicoletta, comunica che i suoi assistiti hanno ritirato laper diffamazione sporta contro ildi Rai 3 per il servizio sugli “” andato in onda il 17 aprile 2017. La trasmissione raccontava di un progetto ambizioso della coppia: trasformare gli studi di Papigno, una frazione di Terni dove aveva girato La vita è bella e Pinocchio, in un nuovo prestigioso polo cinematografico nazionale. Le cose però non andarono come previsto: l’operazione fece accumulare alla coppia un debito da cinque milioni di euro, di cui si fece carico nel 2005 Cinecittà(la società di ...

