REPORT ALLENAMENTO GIORNALIERO

Leggi su seriea24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il Benevento Calcio comunica che la prima squadra è tornata subito al lavoro per preparare la prossima sfida casalinga contro il Sudtirol, in programma mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 20:30. Questa mattina, presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani”, l’di ripresa è stato caratterizzato da attivazione e lavoro di scarico per i calciatori impiegati in campo contro l’Ascoli e attivazione, sviluppi offensivi e partita a tema per chi non ha preso parte alla gara. La preparazione dei giallorossi continuerà nella giornata di domani. In agenda prevista una sessione pomeridiana. Fonte articolo e foto: www.beneventocalcio.club seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.