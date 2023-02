Renzi guarda a destra, ma la destra non guarda Renzi (per ora) (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – Prendete un qualunque punto programmatico uscito dalla Leopolda, leggete le dichiarazioni di Matteo Renzi sui temi politici cruciali e immaginate di incastrarli nel recinto ideologico della sinistra. Potreste perdere molto tempo per riuscirvi, tempo tutto sommato sprecato, perché sarebbe quasi come affrontare un cubo di Rubik per un daltonico. Impresa improba ancor più adesso, con la cosa rosso-fluida che può diventare il Pd guidato da Elly Schlein. Rapido rimando a titolo, non esaustivo ma volutamente minimalista: Renzi non può che guardare a destra, evocando il centro, ma la destra per ora non guarda Renzi, perché non ne ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – Prendete un qualunque punto programmatico uscito dalla Leopolda, leggete le dichiarazioni di Matteosui temi politici cruciali e immaginate di incastrarli nel recinto ideologico della sinistra. Potreste perdere molto tempo per riuscirvi, tempo tutto sommato sprecato, perché sarebbe quasi come affrontare un cubo di Rubik per un daltonico. Impresa improba ancor più adesso, con la cosa rosso-fluida che può diventare il Pd guidato da Elly Schlein. Rapido rimando a titolo, non esaustivo ma volutamente minimalista:non può chere a, evocando il centro, ma laper ora non, perché non ne ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepp19946267 : @alesallusti Guarda che non eravamo andati via. Siamo gli stessi che contrastavano Berlusconi. Il liberismo sfrenato e l'amico vostro Renzi. - doomboy : - chiamatemibobo : @PaoloPichierri @colvieux Guarda Renzi oltre il confine (eccetto in UK per la questione Blair-Corbyn e in Francia p… - NNever70 : RT @alessiolasta: Ma poi, virando verso una sx quasi massimalista, quali alleanze farà #Schlein con metà del partito che guarda più a #Renz… - Chavaliermag : @Maila69678248 @MT_Meli_ Guarda che Renzi ha portato il Pd al 40%. Poi voi della ditta lo avete massacrato. Ma le ruote stanno girando. -