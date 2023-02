Renzi | “Con Schlein Pd cambia pelle | ora sarà battaglia cruenta con Conte”

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La vittoria di Ellyalle primarie del Pdla politica italiana. Voglio farle i complimenti perché vincere le primarie con un milione di partecipanti richiede tenacia e coraggio. E ovviamente complimenti anche a Stefano Bonaccini per laleale. Ma al di là degli aspetti personali la questione è politica. Ciò che è avvenuto è molto importante. Il Pd diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento Cinquestelle e assorbe i partitini di sinistra radicale. Non si tratta di esprimere un giudizio di merito, dire se si è d’accordo o meno: è un dato di fatto che la vittoria diladel Pd”. Lo scrive Matteonella Enews. “Qualcuno – prosegue l’ex premier – pensa che ciò sia un ...

Nelle prossime settimane si continuerà a lavorare al partito unico con Azione, anche se non fila tutto lisco con Carlo Calenda. Tuttavia Renzi ha garantito che la lista di Renew Europe sarà la vera ......"parodia" che ne faceva a suo tempo, a suo uso e consumo. In sintesi, poi, lotta alla precarietà, diritti civili e sociali, ambiente, femminismo, altri temi di sinistra, cruciali, declinati......

