Renzi accelera sul partito unico con Calenda: “Le porte sono aperte. Sarà cruenta la battaglia a sinistra tra Schlein e Conte” (Di martedì 28 febbraio 2023) Matteo Renzi accelera sul partito unico con Carlo Calenda. Il giorno dopo la vittoria di Elly Schlein come segretaria del partito democratico, il leader di Italia viva lancia la sua periodica newsletter e fa un appello a chi vuole entrare nel Terzo polo. Gli occhi sono puntati proprio su chi potrebbe lasciare i dem per spostarsi al centro, anche se per il momento non ci sono defezioni annunciate. “Le porte sono aperte”, dice Renzi. E parlando della nuova leader ci tiene a ribadire che il progetto Pd è lontanissimo da Azione-Italia viva: “Orma lo spazio del Pd è sulla frontiera del M5s”. E rivolgendosi proprio alla neo-segretaria: “Brava Elly Schlein, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Matteosulcon Carlo. Il giorno dopo la vittoria di Ellycome segretaria deldemocratico, il leader di Italia viva lancia la sua periodica newsletter e fa un appello a chi vuole entrare nel Terzo polo. Gli occhipuntati proprio su chi potrebbe lasciare i dem per spostarsi al centro, anche se per il momento non cidefezioni annunciate. “Le”, dice. E parlando della nuova leader ci tiene a ribadire che il progetto Pd è lontanissimo da Azione-Italia viva: “Orma lo spazio del Pd è sulla frontiera del M5s”. E rivolgendosi proprio alla neo-segretaria: “Brava Elly, ...

