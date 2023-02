Regolamento Milan-Ruh Lviv, ottavo Youth League 2022/2023: cosa succede in caso di pareggio (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Regolamento degli ottavi di Youth League 2022/2023 interessa da vicino il Milan, unica squadra italiana ancora in corsa, che affronterà il Ruh Lviv: ecco cosa succede in caso di pareggio. In caso di parità al 90? niente supplementari ma direttamente i rigori, così come recita il Regolamento sul sito ufficiale Uefa: “In tutte le sfide a eliminazione diretta della UEFA Youth League, se i risultati sono in parità alla fine dei tempi regolamentari, la partita passa direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Ildegli ottavi diinteressa da vicino il, unica squadra italiana ancora in corsa, che affronterà il Ruh: eccoindi. Indi parità al 90? niente supplementari ma direttamente i rigori, così come recita ilsul sito ufficiale Uefa: “In tutte le sfide a eliminazione diretta della UEFA, se i risultati sono in parità alla fine dei tempi regolamentari, la partita passa direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cielorossonero : RT @MilanPress_it: MP VAR Room - #MilanAtalanta, gli episodi arbitrali visti dal regolamento ?? - MilanPress_it : MP VAR Room - #MilanAtalanta, gli episodi arbitrali visti dal regolamento ?? - mkidj : RT @Rossonerosemper: Questo il regolamento di lega da CUF 314 del 24 giugno 2022. Tra l'altro sempre in base a questo regolamento è la Leg… - Rossonerosemper : Questo il regolamento di lega da CUF 314 del 24 giugno 2022. Tra l'altro sempre in base a questo regolamento è la… - zavar0v : Non conosce il regolamento. Insiste nell'errore. Chi tifa? Il Milan forse? Il Napoli forse? -