Regno Unito, affetto da autismo diventa professore all'Università di Cambridge. La storia di Jason Arday (Di martedì 28 febbraio 2023) affetto da autismo diventa professore all'Università di Cambridge. E' la storia di Jason Arday che ha sfidato pregiudizi, diagnosi e possibili limiti e insegnerà nella cattedra di sociologia del prestigioso ateneo britannico. Prof. Arday ha 37 anni, affetto da autismo e – da bambino – di ritardo nello sviluppo, dimostra che niente e nessuno può ...

