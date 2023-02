Red Bull corre già forte, una certezza per il nuovo mondiale di Formula 1 (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - A meno di una settimana dall'inizio della nuova stagione di Formula 1, l'unica certezza arrivata dai test in Bahrain è che la Red Bull sarà ancora una volta la macchina da battere. La scuderia austriaca riprenderà esattamente da dove aveva lasciato, ovvero da due monoposto senza apparenti punti deboli e con alcuni particolari migliorati rispetto a quelli dell'anno scorso soprattutto per quanto riguarda il fondo. Una macchina ancora una volta pronta a dominare il circuito automobilistico, sulle ali di un Max Verstappen che ovviamente punterà al terzo titolo iridato consecutivo della sua ancor giovanissima carriera. Sergio Perez partirà leggermente dietro, ma avrà tutte le carte in regola per stare al passo del compagno/rivale, magari con quel dente avvelenato che potrà fare la differenza dopo i favori non corrisposti della ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - A meno di una settimana dall'inizio della nuova stagione di1, l'unicaarrivata dai test in Bahrain è che la Redsarà ancora una volta la macchina da battere. La scuderia austriaca riprenderà esattamente da dove aveva lasciato, ovvero da due monoposto senza apparenti punti deboli e con alcuni particolari migliorati rispetto a quelli dell'anno scorso soprattutto per quanto riguarda il fondo. Una macchina ancora una volta pronta a dominare il circuito automobilistico, sulle ali di un Max Verstappen che ovviamente punterà al terzo titolo iridato consecutivo della sua ancor giovanissima carriera. Sergio Perez partirà leggermente dietro, ma avrà tutte le carte in regola per stare al passo del compagno/rivale, magari con quel dente avvelenato che potrà fare la differenza dopo i favori non corrisposti della ...

