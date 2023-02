Red Bull | chi sarà l’avversario principale in F1? Il voto di Marko

(Di martedì 28 febbraio 2023) I test di Formula 1, tenutisi in Bahrain, sono ormai archiviati. Siamo entrati, infatti, nella settimana cruciale del Circus che traghetterà scuderie, piloti e appassionati al primo appuntamento del Mondiale 2023 che si svolgerà proprio sulla pista che ha mandato in scena le ultime prove. Tutti i team andranno a caccia della compagine che ha dominato la scorsa stagione automobilistica: la Redha vinto il titolo Costruttori piazzando, anche, Max Verstappen in vetta alla graduatoria piloti. Chi riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote della scuderia austriaca? Helmutha votato Mercedes come avversario, snobbando quindi la Ferrari. Helmutelegge Mercedes ad avversariodi Red(Photo Credit: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lerstappens : @theirsuccesses forse non mi sono spiegata bene, perché io intendevo solo dire che se una scuderia vuole vincere il… - F1Sport_PitTalk : #F1 | @ScalabroniE: '@redbullracing ancora più forte del 2022” - uzapelloni : RT @ilfoglio_it: La Red Bull si è confermata la migliore macchina anche alla vigilia del primo Gran premio stagionale. La Ferrari sta ancor… - infoitsport : Ferrari, Leclerc e Sainz partono all'assalto, ma Verstappen e Red Bull fanno paura - 360unfiltered : RT @Corriere: Cosa deve fare la Ferrari per recuperare sulla Red Bull a una settimana dal Gp del Bahrain -

Mercedes non ha certo colpito favorevolmente nel corso della tre giorni di test. Ancora all'inseguimento die Ferrari, dai primissimi riscontri avuti in Bahrain c'è l'impressione che a Brackley debbano guardare alle loro spalle, alla minaccia Aston Martin che è parsa in ottima forma e con ambizioni ...Effetto sorpresa In Bahrain oltre ai 'soliti' tre top team -, Ferrari e Mercedes - a catturare l'attenzione degli addetti ai lavori è stata la verdona Aston Martin. La scuderia di Silverstone, che nelle ultime due stagioni dopo il cambio di nome da ...

Red Bull-Ferrari, riparte la sfida: i punti di forza delle due monoposto La Gazzetta dello Sport

Wurz: "La Ferrari potrà infastidire la Red Bull" FormulaPassion.it

Red Bull corre già forte, una certezza per il nuovo mondiale di Formula 1 AGI - Agenzia Italia

Red Bull perfetta, talento super: chi fermerà Max Verstappen La Gazzetta dello Sport

Non basta aver risolto il porpoising, alla Mercedes W14 serve un passo in avanti sulle prestazioni per avvicinare Red Bull e Ferrari. In cantiere una carrozzeria evoluta ...Intervistato durante la presentazione del team di Sky per la stagione 2023 di Formula 1, Ivan Capelli ha espresso un proprio parere sulla tre giorni di test andata in scena la settimana scorsa sul tra ...