Real Madrid, i tifosi scaricano Alaba: il motivo è incredibile (Di martedì 28 febbraio 2023) I tifosi del Real Madrid vorrebbero che David Alaba lasciasse il club. L'iniziativa è diventata virale sui social David Alaba ha votato per Lionel Messi per il premio The Best 2022 assegnato dalla Fifa. Il calciatore austriaco ha preferito l'argentino rispetto a Karim Benzema, suo compagno al Real Madrid. Una scelta che i tifosi dei blancos non hanno digerito, tanto da far diventare virale l'hashtag #AlabaOut. Vedremo nelle prossime ore se arriveranno delle risposte ufficiali da parte degli interessati di fronte a questa polemica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

