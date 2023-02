Real Madrid-Barcellona (giovedì 02 marzo 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono sfruttare il momento non facile dei catalani (Di martedì 28 febbraio 2023) Real Madrid e Barcellona saranno eternamente rivali, in una contesa che probabilmente non finirà mai e si arricchisce ogni volta di una battaglia in più: le due squadre hanno incrociato i loro destini già diverse volte in stagione. In campionato, il Madrid sfruttò il miglior momento e impartì ai rivali una sonora lezione; in Supercopa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 28 febbraio 2023)saranno eternamente rivali, in una contesa che probabilmente non finirà mai e si arricchisce ogni volta di una battaglia in più: le due squadre hanno incrociato i loro destini già diverse volte in stagione. In campionato, ilsfruttò il migliore impartì ai rivali una sonora lezione; in Supercopa InfoBetting: Scommesse Sportive e

