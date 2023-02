Real Madrid, Alaba si giustifica: «Benzema è il migliore, ma…» (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di David Alaba, difensore del Real Madrid, dopo le polemiche per il voto dato a Messi per il premio The Best Nelle ultime ore David Alaba è stato travolto dalle polemiche dei tifosi del Real Madrid per il voto dato Messi al posto di Benzema nel premio The Best. L’austriaco ha voluto fare chiarezza tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. PAROLE – La nazionale austriaca vota per questo premio come squadra, non sono io come singolo a farlo. Tutti i membri della squadra votano ed ecco come è deciso. Tutti sanno, specialmente Karim, quanto lo ammiri e ho sempre detto che per me è il miglior attaccante al mondo, ed è ancora così. Senza dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di David, difensore del, dopo le polemiche per il voto dato a Messi per il premio The Best Nelle ultime ore Davidè stato travolto dalle polemiche dei tifosi delper il voto dato Messi al posto dinel premio The Best. L’austriaco ha voluto fare chiarezza tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. PAROLE – La nazionale austriaca vota per questo premio come squadra, non sono io come singolo a farlo. Tutti i membri della squadra votano ed ecco come è deciso. Tutti sanno, specialmente Karim, quanto lo ammiri e ho sempre detto che per me è il miglior attaccante al mondo, ed è ancora così. Senza dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

