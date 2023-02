Re Carlo III ospita Ursula Von Der Leyen a Windsor, un tè che sa di politica (Di martedì 28 febbraio 2023) Da Buckingham Palace fanno sapere che l'incontro non ha «nulla a che vedere con la discussione sul nuovo Norther Ireland Protocol», ma è evidente che il nuovo sovrano è pronto a prendere una posizione molto più politica di quella della madre Leggi su vanityfair (Di martedì 28 febbraio 2023) Da Buckingham Palace fanno sapere che l'incontro non ha «nulla a che vedere con la discussione sul nuovo Norther Ireland Protocol», ma è evidente che il nuovo sovrano è pronto a prendere una posizione molto piùdi quella della madre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Camilla, come si vestirà la regina consorte nel giorno dell'incoronazione di Carlo III? - infoitcultura : Come si vestirà Camilla per l'incoronazione di Carlo III - MmNapoleone : RT @boni_castellane: Primo grave errore di Carlo III: verrà incoronata anche Camilla... - dgallo1982 : RT @ultimora_pol: Brexit ????, accordo fra Unione Europea e Regno Unito sugli scambi commerciali con l’Irlanda del Nord. Ursula Von der Leyen… - TLight1111 : RT @boni_castellane: Primo grave errore di Carlo III: verrà incoronata anche Camilla... -