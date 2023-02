Rapina a una coppia di ragazzi a via Toledo con fucile a canne mozze (Di martedì 28 febbraio 2023) In arresto per Rapina con armi clandestine aiutato da altri minorenni a via Toledo Rapina a via Toledo. Ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto D.B.D., cl. 2004, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il predetto è gravemente indiziato di aver commesso, nella notte del 25 novembre scorso, in concorso con altri soggetti minorenni, una Rapina ai danni di una coppia di ragazzi che passeggiavano a via Toledo, asportando un orologio e una collana per un valore complessivo di circa 2.000 euro, agendo travisati e utilizzando più armi, in particolare un fucile a canne mozze e ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) In arresto percon armi clandestine aiutato da altri minorenni a viaa via. Ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto D.B.D., cl. 2004, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il predetto è gravemente indiziato di aver commesso, nella notte del 25 novembre scorso, in concorso con altri soggetti minorenni, unaai danni di unadiche passeggiavano a via, asportando un orologio e una collana per un valore complessivo di circa 2.000 euro, agendo travisati e utilizzando più armi, in particolare une ...

