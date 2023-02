(Di martedì 28 febbraio 2023) Avevato una banca a, oggi ottiene la scarcerazione. Si tratta di Marco Ciccarelli, giuglianese classe 1978, che stava espiando una condanna di 3 anni di reclusione nel penitenziario di Carinola per aver commesso unaaggravata ai danni della banca popolare di Lodi, filiale di Latina agiuglianese L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Era stato arrestato sul finire dello scorso anno, con l'accusa di aver compiuto una. E stando a quanto emerso nelle scorse ore dalle indagini condotte sul suo conto, percepiva ...per, ...Unache ha tutti gli aspetti di essere stata ben studiata, in quanto i tre malviventi, ... L'uomo, sotto shock, ha chiamato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di, diretti dal ...Era stato arrestato sul finire dello scorso anno, con l'accusa di aver compiuto una. E stando a quanto emerso nelle scorse ore dalle indagini condotte sul suo conto, percepiva ...per, ...