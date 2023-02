Rai: Fuortes sempre più solo (Di martedì 28 febbraio 2023) Fuortes rifiuta (ancora) il Maggio Fiorentino. Si attende Agcom Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 8 Per dirla chiara: che si dimetta è escluso, che accetti la guida del Maggio Fiorentino pure, che resti alla guida della Rai improbabile. Carlo Fuortes non vuole accogliere la proposta del governo perché quella proposta non gli è gradita e non “gli sarebbe neppure arrivata”. L’offerta riguarda la direzione del Maggio Fiorentino. Ieri il sovrintendente Alexander Pereira si è dimesso. Sul nome di Fuortes c’è il gradimento del sindaco Dario Nardella. Manca il sì dell’attuale ad Rai. Fuortes ha ricordato, ai suoi amici fiorentini, che “ben quattro anni fa avevo già rifiutato l’offerta”. Rimase all’Opera di Roma. Agli stessi amici toscani, benedetti, avrebbe anche aggiunto “che la mia decisione è no”. Non accetta. Il ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 febbraio 2023)rifiuta (ancora) il Maggio Fiorentino. Si attende Agcom Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 8 Per dirla chiara: che si dimetta è escluso, che accetti la guida del Maggio Fiorentino pure, che resti alla guida della Rai improbabile. Carlonon vuole accogliere la proposta del governo perché quella proposta non gli è gradita e non “gli sarebbe neppure arrivata”. L’offerta riguarda la direzione del Maggio Fiorentino. Ieri il sovrintendente Alexander Pereira si è dimesso. Sul nome dic’è il gradimento del sindaco Dario Nardella. Manca il sì dell’attuale ad Rai.ha ricordato, ai suoi amici fiorentini, che “ben quattro anni fa avevo già rifiutato l’offerta”. Rimase all’Opera di Roma. Agli stessi amici toscani, benedetti, avrebbe anche aggiunto “che la mia decisione è no”. Non accetta. Il ...

