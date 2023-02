Raffaella Mennoia: Chi E’ L’Amica Di Maria De Filippi Sempre Al Suo Fianco! (Di martedì 28 febbraio 2023) Raffaella Mennoia: in questi giorni di lutto per Maria De Filippi, al suo fianco è Sempre apparsa una cara amica, anche durante i funerali. Ecco di chi si tratta esattamente… Questi giorni sono particolarmente difficili per Maria De Filippi, dopo la scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo. La conduttrice è apparsa distrutta sia nei due giorni di camera ardente sia durante i funerali. In tanti però si sono accorti che c’è un’amica al suo fianco che non la lascia mai, e in molti si sono chiesti di chi si tratti. E’ Raffaella Mennoia, che è Sempre stata con Maria in questi giorni. Raffaella Mennoia: chi è L’Amica Sempre con ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 28 febbraio 2023): in questi giorni di lutto perDe, al suo fianco èapparsa una cara amica, anche durante i funerali. Ecco di chi si tratta esattamente… Questi giorni sono particolarmente difficili perDe, dopo la scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo. La conduttrice è apparsa distrutta sia nei due giorni di camera ardente sia durante i funerali. In tanti però si sono accorti che c’è un’amica al suo fianco che non la lascia mai, e in molti si sono chiesti di chi si tratti. E’, che èstata conin questi giorni.: chi ècon ...

