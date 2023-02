Rabbia Mou | ' Il rosso? Serra mi ha detto qualcosa di grave È di Torino e domenica c' è la Juve' '

(Di martedì 28 febbraio 2023) Gli occhi di José Mourinho sono sgranati. Laè ancora viva quando si presenta ai microfoni di Dazn, per la sconfitta e per l'espulsione arrivata dopo una discussione con il quarto uomo. ...

Gli occhi di José Mourinho sono sgranati. Laè ancora viva quando si presenta ai microfoni di Dazn, per la sconfitta e per l'espulsione arrivata dopo una discussione con il quarto uomo Serra. Sulla gara con la Cremonese dice: "La scusa ..."

Rabbia Mou: "Il rosso Serra mi ha detto qualcosa di grave. Ed è di Torino..." La Gazzetta dello Sport

Il tecnico della Roma: "Bisogna capire se si potrà fare qualcosa dal punto di vista legale, se esiste l'audio di quello che mi ha detto". E sulla partita: "La stanchezza non è una scusa, ma abbiamo pa ...Il tecnico giallorosso se la prende con il direttore di gara per la gestione dei falli: in panchina è show Show di José Mourinho in panchina. Show di rabbia e frustrazione: l’allenatore della Roma, in ...