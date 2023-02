Qui in Calabria i migranti li soccorriamo, non li consideriamo un problema. Ma l'Europa si svegli (Di martedì 28 febbraio 2023) In un giorno di lutto per la nostra Regione, c'è da essere orgogliosi del grande mondo del volontariato calabrese e della gente comune, che sta dando una mano per fronteggiare questa immane tragedia. Perché non si può restare indifferenti a quanto accaduto. Non può farlo neppure l’Ue Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 febbraio 2023) In un giorno di lutto per la nostra Regione, c'è da essere orgogliosi del grande mondo del volontariato calabrese e della gente comune, che sta dando una mano per fronteggiare questa immane tragedia. Perché non si può restare indifferenti a quanto accaduto. Non può farlo neppure l’Ue

