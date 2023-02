Questione Stadio, Sala convoca Inter e Milan per chiarimenti – TS (Di martedì 28 febbraio 2023) La Questione Stadio si sta tirando per le lunghe. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso di Interagire direttamente con i due club per capire le loro intenzioni chiarimenti – Questa mattina, Beppe Sala riceverà a Palazzo Marino Paolo Scaroni e Alessandro Antonello. I due rappresenteranno gli Interessi dei rispettivi club, ma l’obiettivo del primo cittadino di Milano è avere chiarimenti in merito alla Questione Stadio. Il Milan ribadirà la propria volontà di cambiare area – zona ippodromo La Maura o in alternativa Sesto San Giovanni – mentre per quanto riguarda i nerazzurri, ancora non si conoscono i dettagli. Il Milan non dirà in via definitiva che ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Lasi sta tirando per le lunghe. Il sindaco dio Beppeha deciso diagire direttamente con i due club per capire le loro intenzioni– Questa mattina, Beppericeverà a Palazzo Marino Paolo Scaroni e Alessandro Antonello. I due rappresenteranno gliessi dei rispettivi club, ma l’obiettivo del primo cittadino dio è averein merito alla. Ilribadirà la propria volontà di cambiare area – zona ippodromo La Maura o in alternativa Sesto San Giovanni – mentre per quanto riguarda i nerazzurri, ancora non si conoscono i dettagli. Ilnon dirà in via definitiva che ...

