Questa etichetta di una merendina in vendita nei supermercati a base di «farina di insetti» non è reale (Di martedì 28 febbraio 2023) Prosegue la scia dei contenuti fuorvianti sui prodotti legati in qualche modo agli insetti, avviata dopo la decisione dell’Unione Europea di approvare il commercio di prodotti contenenti farina di grillo per il consumo alimentare. L’ultimo post a scandalizzare gli utenti ha riguardato i presunti ingredienti di una merendina. Per chi ha fretta: Sui social circola un’immagine che secondo alcuni utenti raffigurerebbe la lista degli ingredienti di una merendina in commercio A far discutere è la presenza di «farina di insetti» Ma nell’elenco vengono menzionati altri ingredienti improbabili, come il polonio o i cocci di vetri Ne deduciamo che la foto sia soltanto il frutto di una presa in giro, che molti utenti hanno però interpretato senza ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Prosegue la scia dei contenuti fuorvianti sui prodotti legati in qualche modo agli, avviata dopo la decisione dell’Unione Europea di approvare il commercio di prodotti contenentidi grillo per il consumo alimentare. L’ultimo post a scandalizzare gli utenti ha riguardato i presunti ingredienti di una. Per chi ha fretta: Sui social circola un’immagine che secondo alcuni utenti raffigurerebbe la lista degli ingredienti di unain commercio A far discutere è la presenza di «di» Ma nell’elenco vengono menzionati altri ingredienti improbabili, come il polonio o i cocci di vetri Ne deduciamo che la foto sia soltanto il frutto di una presa in giro, che molti utenti hanno però interpretato senza ...

