Quelle navi da guerra iraniane sulle spiagge di Rio de Janeiro (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi si tuffa nelle spiagge di Copacabana a Rio de Janeiro riesce ad intravedere due enormi imbarcazioni da guerra che battono bandiera iraniana. Si tratta delle navi militari Makran, la più grande delle forze armate dell’Iran, e la nave Dena. Le navi sono arrivate domenica mattina e hanno l’autorizzazione dello Stato brasiliano, come ha confermato l’autorità portuale di Rio de Janeiro. Queste imbarcazioni, che hanno all’interno una base avanzata per elicotteri militari, hanno come missione fare il giro del mondo, da quanto si legge nei documenti di autorizzazione, pubblicati dal sito Infobae. Il permesso è stato concesso fino a sabato prossimo, firmato da Carlos Eduardo Horta Arentz, vicecapo di Stato maggiore dell’Armata brasiliana, ed è la seconda concessione di questo tipo. Dena è ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi si tuffa nelledi Copacabana a Rio deriesce ad intravedere due enormi imbarcazioni dache battono bandiera iraniana. Si tratta dellemilitari Makran, la più grande delle forze armate dell’Iran, e la nave Dena. Lesono arrivate domenica mattina e hanno l’autorizzazione dello Stato brasiliano, come ha confermato l’autorità portuale di Rio de. Queste imbarcazioni, che hanno all’interno una base avanzata per elicotteri militari, hanno come missione fare il giro del mondo, da quanto si legge nei documenti di autorizzazione, pubblicati dal sito Infobae. Il permesso è stato concesso fino a sabato prossimo, firmato da Carlos Eduardo Horta Arentz, vicecapo di Stato maggiore dell’Armata brasiliana, ed è la seconda concessione di questo tipo. Dena è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaMariaOrsin1 : @myrtamerlino Nn m meraviglia quello ke scrivi. Detto da te è normale. Kome se in Mediterraneo nn c fossero migliai… - whoisangie68 : RT @GiuseppeCalvie4: Quante polemiche sulla tragedia di Crotone,e quante falsità, è vero che sono uscite in mare due motovedette,e sono dov… - Zerbato_Luigi : RT @fortnardelli: Le domande che ci dobbiamo porre per avere chiara la situazione sono quelle che la UE non si è posta: 1) Cosa garantisco… - vitantomar : RT @GiuseppeCalvie4: Quante polemiche sulla tragedia di Crotone,e quante falsità, è vero che sono uscite in mare due motovedette,e sono dov… - rosad24 : RT @GiuseppeCalvie4: Quante polemiche sulla tragedia di Crotone,e quante falsità, è vero che sono uscite in mare due motovedette,e sono dov… -