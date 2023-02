(Di martedì 28 febbraio 2023) Banale? Possibile. Retorico? Forse. Quando muore una persona con cui hai condiviso tanto, viene sempre da dire che un pezzo della tua vita se n’è andato via con lui. Nel nostro caso tuttavia è proprio così. Abbiamo conosciuto, lavorato e vissuto quotidianamente con Maurizio, problemi e soluzioni da dare a diversi aspetti dei suoi innumerevoli programmi o iniziative. Dai primi anni del suo arrivo alla Fininvest (ancora non si chiamava Mediaset) negli studi del Centro Palatino di Roma, agli anni Novanta. Consuetudini, pranzi, cene, profili aggiornati e dettagliati sugli ospiti anche all’ultimo minuto, in camerino, dove entrare era un rito concesso a pochi. Alla metà degli anni ottanta gli studi del Palatino erano in condominio con la Gomount Italia, a capo della quale c’era Renzo Rossellini e il suo mondo legato a una tradizione culturale di forte impegno ...

Quella volta in cui Berlinguer invitò Costanzo al Congresso del Pci Open

