Quattro operai protestano su una ciminiera a 100 metri di altezza in Sardegna

(Di martedì 28 febbraio 2023) AGI -lavoratori dell'azienda Portovesme srl sono saliti stamane su unadell'impianto del piombo, Kss, a 100di, la più alta dello stabilimento del Sudper protestare contro il caro energia. In una nota le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil fanno sapere che entro oggi si sarebbero dovute “presentare le soluzioni tecnico-giuridiche per interrompere la procedura di fermata dell'80% delle attività della società, con la chiusura di interi reparti e dell'impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. La situazione, legata al caro energia e le proposte di risoluzione sono state sottoscritte lo scorso 20 gennaio durante l'incontro tra la Regione, Portovesme Srl, Rsu Portovesme Srl e Segreterie Territoriali Filctem ...

I lavoratori sulla ciminiera più alta protestano contro lo stop degli impianti dovuta al caro energia. Da oggi 1.500 posti in cassa integrazione ...