Quarantenni, donne, il pane e le rose: ecco il nuovo Pd di Elly Schlein (Di martedì 28 febbraio 2023) Il più giovane è il deputato Marco Sarracino, che di anni ne ha 33. Per il resto, nei nomi che circolano per la prima segreteria del Partito Democratico targata Elly Schlein si affida ai Quarantenni. Marco Furfaro, Michela De Biase, Chiara Gribaudo, Anthony Barbagallo, Chiara Braga sono i più gettonati. E le nomine contribuiranno a cambiare gli equilibri del partito nei territori. Per la scelta Schlein guarderà ai risultati delle primarie. Il primo è proprio Sarracino: corrente Orlando, vicino a Roberto Fico, è stato l'uomo-macchina della campagna elettorale di Schlein. È lui che ha "chiamato" la sua vittoria su Stefano Bonaccini. Un altro nome è Marco Furfaro: deputato toscano, oggi è vice in pectore della nuova leader. E poi ci sono le due Chiare, Gribaudo e Braga, che hanno contribuito al risultato ...

