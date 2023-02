“Quante vittorie in più ha il Napoli?”: il problema di matematica alle elementari impazza sui social! – FOTO (Di martedì 28 febbraio 2023) L’entusiasmo tra i tifosi azzurri ormai è dilagante: il Napoli vola in classifica e domina anche in Europa, con un passaggio storico ai quarti di finale della UEFA Champions League alla portata. Ma ciò che scalda di più i supporters partenopei è il sogno Scudetto che, in virtù del distacco di diciotto punti in classifica a danno delle inseguitrici, si sta avvicinando sempre di più. In attesa dell’aritmetica certezza, che si spera possa arrivare quanto prima, in città e in provincia scoppia la febbre tricolore. Torre del Greco, lo Scudetto diventa un problema di matematica! A testimoniare l’entusiasmante contagiante nell’ambiente è lo scatto divenuto in queste ore virale sui social di un problema di scuola elementare. “Quante partite ha vinto in più la squadra del Napoli?”, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 febbraio 2023) L’entusiasmo tra i tifosi azzurri ormai è dilagante: ilvola in classifica e domina anche in Europa, con un passaggio storico ai quarti di finale della UEFA Champions League alla portata. Ma ciò che scalda di più i supporters partenopei è il sogno Scudetto che, in virtù del distacco di diciotto punti in classifica a danno delle inseguitrici, si sta avvicinando sempre di più. In attesa dell’aritmetica certezza, che si spera possa arrivare quanto prima, in città e in provincia scoppia la febbre tricolore. Torre del Greco, lo Scudetto diventa undi! A testimoniare l’entusiasmante contagiante nell’ambiente è lo scatto divenuto in queste ore virale sui social di undi scuola elementare. “partite ha vinto in più la squadra del?”, ...

