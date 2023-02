Quante sono le puntate di Sei donne il mistero di Leila su Rai 1? Ecco quando finisce (Di martedì 28 febbraio 2023) Inizia stasera la serie tv ‘Sei donne -Il mistero di Leila’, firmata Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta dal regista Vincenzo Marra. Protagonista della fiction tutta al femminile, è Maya Sansa, nelle vesti di Anna Conti, pubblico ministero alle prese con la fine del suo matrimonio e una dipendenza dall’alcol. La trama e il cast La serie è ambientata a Taranto e il pm indaga sul mistero di Leila, scomparsa insieme al patrigno Gregorio. Indagini che spingono il magistrato a incrociare le vite di altre cinque donne: Alessia, Aysha, Giulia, Viola e Michela. Fanno parte del cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico, Silvia Pacente, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Piergiorgio Bellocchio, Denise Tantucci, Cristina Parku, Giulia Fiume, Gianfelice Imparato e Fausto Maria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Inizia stasera la serie tv ‘Sei-Ildi’, firmata Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta dal regista Vincenzo Marra. Protagonista della fiction tutta al femminile, è Maya Sansa, nelle vesti di Anna Conti, pubblico ministero alle prese con la fine del suo matrimonio e una dipendenza dall’alcol. La trama e il cast La serie è ambientata a Taranto e il pm indaga suldi, scomparsa insieme al patrigno Gregorio. Indagini che spingono il magistrato a incrociare le vite di altre cinque: Alessia, Aysha, Giulia, Viola e Michela. Fanno parte del cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico, Silvia Pacente, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Piergiorgio Bellocchio, Denise Tantucci, Cristina Parku, Giulia Fiume, Gianfelice Imparato e Fausto Maria ...

