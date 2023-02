Quante puntate sono e quando finisce "Sei donne - Il mistero di Leila" (Di martedì 28 febbraio 2023) Maya Sansa è la protagonista di una storia prevalentemente al femminile scritta e messa in scena da un cast spesso impegnato con prodotti per il grande schermo. Dramma, thriller e dei misteri tutti da scoprire. Trasmesso da Rai 1 a partire da... Leggi su today (Di martedì 28 febbraio 2023) Maya Sansa è la protagonista di una storia prevalentemente al femminile scritta e messa in scena da un cast spesso impegnato con prodotti per il grande schermo. Dramma, thriller e dei misteri tutti da scoprire. Trasmesso da Rai 1 a partire da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FalcioneRosa : Lui dice che è la puntata, ok, ma quante puntate toste ha avuto Antonella dove è stata messa in cattiva luce , gli… - DavideNardi17 : Se lui dovesse rimanere tra quante puntate è quotata la Pace ? #GFVip - MiaDM27 : @jessygiu12 Pensa se non esce per quante puntate dovremo sentire che Edoardo ha toccato le tette ?????? - bibi123455666 : Quante puntate servono ancora per far vincere antonella? #incorvassi #gfvip - Gilda23462010 : Quante puntate ci vorranno fare adesso con questa storia del van?! #Gfvip -