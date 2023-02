Quando ritorna in onda Amici 22 di Maria De Filippi? Data prossima puntata (Di martedì 28 febbraio 2023) La morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, grande giornalista, conduttore e re dei talk show, ha scombussolato tutti i palinsesti Mediaset. E già da venerdì scorso, giorno della triste notizie, l’azienda e i telespettatori hanno dovuto fare i conti con alcuni cambiamenti: niente Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici, tutti programmi condotti da Maria De Filippi. Al posto di questi, che ogni giorno appassionano il pubblico, abbiamo visto gli speciali dedicati a Maurizio Costanzo, che con il suo talk show ha fatto la storia della tv italiana e ha innovato il modo di fare domande. Ora, rispettando il dolore della De Filippi, le domande sullo stesso tono si rincorrono: Quando ricominciano i suoi programmi di punta? E come cambierà ancora il palinsesto? Il daytime di Amici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) La morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, grande giornalista, conduttore e re dei talk show, ha scombussolato tutti i palinsesti Mediaset. E già da venerdì scorso, giorno della triste notizie, l’azienda e i telespettatori hanno dovuto fare i conti con alcuni cambiamenti: niente Uomini e Donne, C’è Posta per Te,, tutti programmi condotti daDe. Al posto di questi, che ogni giorno appassionano il pubblico, abbiamo visto gli speciali dedicati a Maurizio Costanzo, che con il suo talk show ha fatto la storia della tv italiana e ha innovato il modo di fare domande. Ora, rispettando il dolore della De, le domande sullo stesso tono si rincorrono:ricominciano i suoi programmi di punta? E come cambierà ancora il palinsesto? Il daytime di...

