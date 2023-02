Quando la “Rive Gauche” incontra la famiglia Dior

(Di martedì 28 febbraio 2023) Life&People.it Al via la Paris Fashion Week con una delle sfilate più attese di questo lungo calendario parigino dedicato al prêt-à-porter che si vedrà nelle boutique internazionali: la collezione Autunno/Inverno 2023-2024 di. Nella splendida cornice dei Jardin de Tuileries, la linea “Valkyrie Miss“ disegnata da Maria Grazia Chiuri è un omaggio a Chaterine, sorella del celebre couturier e che rappresenta la fonte di ispirazione per il più celebre profumo lanciato dalla stessa casa di moda: Miss. All’interno dello spazio allestito in un tripudio, di istallazioni floreali pensate dall’artista portoghese Joana Vasconcelos, le modelle sfilano una dopo l’altra indossando degli abiti senza tempo abbinati a eleganti guanti di pelle; completi in sofisticato pied de poule fino ad arrivare a look ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alice70A : RT @MariaRitaMilesi: suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi s… - maponi : RT @MariaRitaMilesi: suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi s… - giulicast : RT @MariaRitaMilesi: suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi s… - BertaIsla : RT @MariaRitaMilesi: suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi s… -

...esordisce in campo letterario con la pubblicazione de "Il procuratore", un romanzo breve che sancisce la sua nascita come scrittore. Le sue opere sono spesso ambientate sulledel lago di ......3 metri rispetto allo zero idrometrico, con leridotte a spiagge di sabbia come in estate. Lo ...al cambiamento climatico è necessario realizzare un piano invasi per raccogliere l'acquac'è ......3 metri rispetto allo zero idrometrico, con leridotte a spiagge di sabbia come in estate. Lo ...al cambiamento climatico è necessario realizzare un piano invasi per raccogliere l'acquac'è ...

Quando la “Rive Gauche” incontra la famiglia Dior Life and People

Una strada più ampia e più sicura – Valdagno – Al via i lavori per l’allargamento di via Rive Dopo lo svolgimento dei sondaggi del terreno realizzati domenica scorsa, prendono il via i lavori di allar ...