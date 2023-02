Quando ci sarà l’incoronazione di Re Carlo III? Data e come funziona (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo settant’anni torna la cerimonia di incoronazione di un sovrano inglese, Il 6 maggio prossimo, infatti, si terrà l’incoronazione di Re Carlo III, il quale a 73 anni diventerà il sovrano del Regio Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri Paesi del Commonwealth. l’incoronazione si svolgerà nell’Abbazia di Westminster dall’Arcivescovo di Canterbury. Carlo III sarà incoronato con la corona di Re Edoardo: una cornice in oro massiccio sormontata da una croce e incastonata con oltre quattrocento pietre preziose, mentre la regina consorte, Camilla, verrà incoronata con la corona di platino e diamanti della Regina Madre. come si svolgerà la cerimonia Il Re toglierà la veste cremisi e siederà sul trono, realizzato nel 1300 e utilizzato dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo settant’anni torna la cerimonia di incoronazione di un sovrano inglese, Il 6 maggio prossimo, infatti, si terràdi Re, il quale a 73 anni diventerà il sovrano del Regio Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri Paesi del Commonwealth.si svolgerà nell’Abbazia di Westminster dall’Arcivescovo di Canterbury.incoronato con la corona di Re Edoardo: una cornice in oro massiccio sormontata da una croce e incastonata con oltre quattrocento pietre preziose, mentre la regina consorte, Camilla, verrà incoronata con la corona di platino e diamanti della Regina Madre.si svolgerà la cerimonia Il Re toglierà la veste cremisi e siederà sul trono, realizzato nel 1300 e utilizzato dal ...

