Qual è il posto più sicuro quando viaggi in aereo? Ecco cosa dicono gli esperti (Di martedì 28 febbraio 2023) Forse non ci abbiamo mai pensato, ma a bordo di un aereo la scelta di un posto rispetto ad un altro non è irrilevante ai fini della sicurezza e delle probabilità di sopravvivenza in caso di incidente. Se la matematica non è un’opinione, le statistiche sugli incidenti aerei non vanno affatto prese sotto gamba. E quelle relative ai sinistri verificatisi negli ultimi 35 anni rivelano Qualcosa di inedito sul rapporto tra scelta del posto a sedere e sicurezza di volo. In caso di incidente aereo anche il minimo dettaglio può fare un’enorme differenza – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)I colleghi dell’autorevolissimo Time hanno esaminato il database degli incidenti aerei della Federal Aviation Administration statunitense, concentrandosi in particolare su quelli con vittime e sopravvissuti. Ne ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 28 febbraio 2023) Forse non ci abbiamo mai pensato, ma a bordo di unla scelta di unrispetto ad un altro non è irrilevante ai fini della sicurezza e delle probabilità di sopravvivenza in caso di incidente. Se la matematica non è un’opinione, le statistiche sugli incidenti aerei non vanno affatto prese sotto gamba. E quelle relative ai sinistri verificatisi negli ultimi 35 anni rivelanodi inedito sul rapporto tra scelta dela sedere e sicurezza di volo. In caso di incidenteanche il minimo dettaglio può fare un’enorme differenza – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)I colleghi dell’autorevolissimo Time hanno esaminato il database degli incidenti aerei della Federal Aviation Administration statunitense, concentrandosi in particolare su quelli con vittime e sopravvissuti. Ne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bnjknbj : RT @GoddessCloe01: I miei stivali ti fanno impazzire, così come il mio corpo. Ma sai qual è il tuo posto? Sotto le mie suole! Mettiti in gi… - gff10000 : @sole24ore bene, che vadano da qual pagliaccio di Renzi e da quel pirla di Calenda... è il loro posto. #fuoridaicoglioniisenzapalle #PD - DeaLily_j : RT @DeaLily_j: Puoi solo inchinarti e obbedire davanti a tanta bellezza ??? Sai già qual’é il tuo posto ?? Findom Paypig HumanAtm https://t.… - Patrizia_______ : RT @Ecclesiadixit: Qual è il posto della Confermazione nel disegno divino della salvezza? 1/3 - Nell'Antica Alleanza, i profeti hanno annu… - gabrielinaMa : RT @ellava30: E se devi abbracciare fallo forte. O non farlo affatto. L'abbraccio è una cosa seria . Se qualcuno mi chiedesse'qual è il pos… -