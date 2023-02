Qatargate: procura Milano, pronta inchiesta autonoma per riciclaggio (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Pochi giorni e la procura di Milano aprirà un fascicolo autonomo per riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta belga Qatargate. E' quanto trapela a Palazzo di giustizia dove si stanno mettendo in fila i documenti raccolti dalla Guardia di finanza e dove venerdì è atteso un vertice - con l'aggiunto Fabio De Pasquale, titolare dell'inchiesta - per fare il punto e decidere se aprire un fascicolo con o senza indagati. Finora la procura guidata da Marcello Viola ha agito su input della giustizia belga, eseguendo arresti su mandato di arresto europeo oppure perquisizioni alla caccia di carte e supporti informatici in grado di ricostruire la rete di corruzione e riciclaggio che avrebbe coinvolto alcuni esponenti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023), 28 feb. (Adnkronos) - Pochi giorni e ladiaprirà un fascicolo autonomo pernell'ambito dell'belga. E' quanto trapela a Palazzo di giustizia dove si stanno mettendo in fila i documenti raccolti dalla Guardia di finanza e dove venerdì è atteso un vertice - con l'aggiunto Fabio De Pasquale, titolare dell'- per fare il punto e decidere se aprire un fascicolo con o senza indagati. Finora laguidata da Marcello Viola ha agito su input della giustizia belga, eseguendo arresti su mandato di arresto europeo oppure perquisizioni alla caccia di carte e supporti informatici in grado di ricostruire la rete di corruzione eche avrebbe coinvolto alcuni esponenti di ...

