Qatargate | per Cozzolino rinviata la decisione sull' estradizione al 14 marzo

(Di martedì 28 febbraio 2023) - Il rinvio per la mancata presentazione della documentazione richiesta dai suoi legali relativa alle condizioni delle carceri belghe. I legali avevano fatto istanza per sapere se esiste un presidio ...

Lo ha detto Maxim Toeller, il legale dell'eurodeputato socialista in carcereil, al termine dell'udienza sul riesame della custodia cautelare. "Le accuse" di Panzeri "sono incoerenti e ...- Il rinviola mancata presentazione della documentazione richiesta dai suoi legali relativa alle condizioni delle carceri belghe. I legali avevano fatto istanzasapere se esiste un presidio attrezzato e in grado di tenere sotto controllo le sue patologie ...... tra gli altri, l'onorevole Andrea Cozzolino, con un racconto immaginifico e gassoso, tipico di chi non sa niente e inventa l'incredibileguadagnarsi i benefici promessi e ottenuti', si legge in ...

Qatargate, i legali di Cozzolino contro Panzeri: “Mente per avere benefici” Il Fatto Quotidiano

BRUXELLES, 28 FEB - La decisione sul ricorso contro l'estensione della custodia cautelare per Eva Kaili e Marc Tarabella sarà resa nota dalla Camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles venerdì 3 m ...