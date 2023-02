Qatargate, i legali di Cozzolino attaccano Panzeri: «Non sa e inventa». Dubbi sul giusto processo in Belgio: «Aleggia azione dei servizi segreti» (Di martedì 28 febbraio 2023) Aula 310, Palazzo di Giustizia di Napoli. Andrea Cozzolino attende il verdetto dei giudici della sezione «misure di prevenzione» della Corte d’appello. Devono decidere se accogliere o respingere la richiesta di estradizione della procura di Bruxelles. L’europarlamentare è coinvolto nell’inchiesta Qatargate. Secondo i suoi legali, però, il Belgio potrebbe non essere in grado di garantire un giusto processo al politico del Partito democratico. Federico Conte e Dezio Ferraro parlano di «uno scenario sempre più opaco dietro il quale si sta giocando una partita di politica estera sul ruolo delle istituzioni europee parallela e sotterranea, e sul cui sfondo continua ad Aleggiare l’azione dei servizi segreti, che ci fa ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Aula 310, Palazzo di Giustizia di Napoli. Andreaattende il verdetto dei giudici della sezione «misure di prevenzione» della Corte d’appello. Devono decidere se accogliere o respingere la richiesta di estradizione della procura di Bruxelles. L’europarlamentare è coinvolto nell’inchiesta. Secondo i suoi, però, ilpotrebbe non essere in grado di garantire unal politico del Partito democratico. Federico Conte e Dezio Ferraro parlano di «uno scenario sempre più opaco dietro il quale si sta giocando una partita di politica estera sul ruolo delle istituzioni europee parallela e sotterranea, e sul cui sfondo continua adre l’dei, che ci fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Qatargate, Cozzolino in tribunale: 'Accuse false contro di me' e i legali evocano i servizi segreti. Decisione rinv… - Marco98895697 : RT @LaStampa: Qatargate, Panzeri ai pm: “60mila euro in una valigia di Lara Comi”. I legali dell’eurodeputata: “Mai accettato finanziamenti… - rep_napoli : Qatargate, Cozzolino in tribunale: 'Accuse false contro di me' e i legali evocano i servizi segreti. Decisione rinv… - rep_napoli : Qatargate, Cozzolino in tribunale: 'Accuse false contro di me' e i legali evocano i servizi segreti. Decisione rinv… - PoliticaNewsNow : Qatargate, legali Cozzolino: 'Parole Panzeri racconto di chi non sa niente e inventa' -

Qatar: venerdì decisione su custodia Kaili e Tarabella ...i legali dell'ex vicepresidente del Pe e dell'eurodeputato belga al termine delle udienze di questa mattina. Entrambi si trovano in stato di detenzione preventiva nell'ambito del Qatargate. "Va ... Qatargate, per Cozzolino rinviata la decisione sull'estradizione al 14 marzo - Il rinvio per la mancata presentazione della documentazione richiesta dai suoi legali relativa alle condizioni delle carceri belghe. I legali avevano fatto istanza per sapere se esiste un presidio attrezzato e in grado di tenere sotto controllo le sue patologie ... I legali di Cozzolino e Tarabella: 'Panzeri non sa niente e inventa' ...i legali dell'ex vicepresidente del Pe e dell'eurodeputato belga al termine delle udienze di questa mattina. Entrambi si trovano in stato di detenzione preventiva nell'ambito del Qatargate. ...idell'ex vicepresidente del Pe e dell'eurodeputato belga al termine delle udienze di questa mattina. Entrambi si trovano in stato di detenzione preventiva nell'ambito del. "Va ...- Il rinvio per la mancata presentazione della documentazione richiesta dai suoirelativa alle condizioni delle carceri belghe. Iavevano fatto istanza per sapere se esiste un presidio attrezzato e in grado di tenere sotto controllo le sue patologie ......idell'ex vicepresidente del Pe e dell'eurodeputato belga al termine delle udienze di questa mattina. Entrambi si trovano in stato di detenzione preventiva nell'ambito del Qatargate, legali Cozzolino: Panzeri non sa niente e inventa Panorama Qatar: venerdì decisione su custodia Kaili e Tarabella BRUXELLES, 28 FEB - La decisione sul ricorso contro l'estensione della custodia cautelare per Eva Kaili e Marc Tarabella sarà resa nota dalla Camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles venerdì 3 m ... Qatar: legale Tarabella, Panzeri mente, accuse incoerenti Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ... BRUXELLES, 28 FEB - La decisione sul ricorso contro l'estensione della custodia cautelare per Eva Kaili e Marc Tarabella sarà resa nota dalla Camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles venerdì 3 m ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...