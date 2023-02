Qatar | venerdì decisione su custodia Kaili e Tarabella

(Di martedì 28 febbraio 2023) Lasul ricorso contro l'estensione dellacautelare per Evae Marcsarà resa nota dalla Camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles3 marzo. Lo riferiscono ...

La decisione sul ricorso contro l'estensione della custodia cautelare per Eva Kaili e Marc Tarabella sarà resa nota dalla Camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles3 marzo. Lo riferiscono i legali dell'ex vicepresidente del Pe e dell'eurodeputato belga al termine delle udienze di questa mattina. Entrambi si trovano in stato di detenzione preventiva nell'...