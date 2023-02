Qatar, i legali di Cozzolino: Panzeri non sa niente e inventa (Di martedì 28 febbraio 2023) “Apprendiamo, ancora una volta dai giornali, di dichiarazioni provenienti da Antonio Panzeri che coinvolgerebbero, tra gli altri, l’on. Andrea Cozzolino, con un racconto immaginifico e gassoso, tipico di chi non sa niente e inventa l’incredibile per guadagnarsi i benefici promessi e ottenuti”. Così in una nota, gli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro, legali dell’europarlamentare Andrea Cozzolino, oggi atteso davanti alla corte di Appello di Napoli per l’udienza sulla richiesta di estradizione che lo riguarda, avanzata dalla procura federale belga. Si tratta, secondo i due legali, del “lato oscuro del pentitismo interessato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) “Apprendiamo, ancora una volta dai giornali, di dichiarazioni provenienti da Antonioche coinvolgerebbero, tra gli altri, l’on. Andrea, con un racconto immaginifico e gassoso, tipico di chi non sal’incredibile per guadagnarsi i benefici promessi e ottenuti”. Così in una nota, gli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro,dell’europarlamentare Andrea, oggi atteso davanti alla corte di Appello di Napoli per l’udienza sulla richiesta di estradizione che lo riguarda, avanzata dalla procura federale belga. Si tratta, secondo i due, del “lato oscuro del pentitismo interessato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

