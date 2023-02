Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefaniaFalone : RT @dariodangelo91: ?????? Tass: 'Il presidente russo Vladimir #Putin ha chiesto ai servizi di sicurezza interni (Fsb) di sorvegliare il confi… - notizienet : Putin, sventare azioni di chi vuole dividere la Russia - E operazioni di sabotatori al confine con l'Ucraina - BomprezziMarco : RT @dariodangelo91: ?????? Tass: 'Il presidente russo Vladimir #Putin ha chiesto ai servizi di sicurezza interni (Fsb) di sorvegliare il confi… - Luce51661600 : RT @dariodangelo91: ?????? Tass: 'Il presidente russo Vladimir #Putin ha chiesto ai servizi di sicurezza interni (Fsb) di sorvegliare il confi… - M_Dellorto : RT @dariodangelo91: ?????? Tass: 'Il presidente russo Vladimir #Putin ha chiesto ai servizi di sicurezza interni (Fsb) di sorvegliare il confi… -

ha chiesto ai servizi di sicurezza interni di sorvegliare il confine con l'Ucraina per le azioni di gruppi di sabotatori. Lo riferisce l'agenzia Tass.

Putin, sventare azioni di chi vuole dividere la Russia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Diversi gli episodi in Russia collegati alla guerra in Ucraina o sospettati di esserlo come la chiusura temporanea dell'aeroporto di San Pietroburgo: un’esercitazione. Il Cremlino ribadisce l’apertura ...Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato ai servizi di sicurezza interni (Fsb) di continuare a neutralizzare le attività di chi cerca di dividere la Russia. (ANSA) ...