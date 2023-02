Putin premia l’attore americano Steven Seagal con l’onorificenza dell’Ordine dell’Amicizia

(Di martedì 28 febbraio 2023), già nominato in passato come inviato speciale della Russia negli Stati Uniti, è stato insignito deldal presidente Vladimir. In un decreto firmato dal presidente, citato dall’agenzia Tass, si spiega cheè statoto per il contributo dato allo sviluppo della cooperazione internazionale culturale e umanitaria., il cui nonno paterno era originario della Russia, ha ottenuto la cittadinanza di questo Paese nel 2016 e successivamente è stato nominato rappresentante speciale del ministero degli Esteri di Mosca per le relazioni umanitarie con gli Usa e il Giappone. Sono forti infatti anche i suoi legami con il ...

"Ecco chi farà fuori", la voce choc che può ribaltare la guerraL'attore, al quale è stata riconosciuta in passato la cittadinanza russa, nel novembre 2016 ottenne dallo stessoil passaporto russo . Seagal e la Russia, il rapporto. L'attore, il cui nonno ...Il 31 maggio 2021, Seagal è entrato a far parte del movimento pro" Una Russia giusta - Patrioti - Per la verità ". Ricordiamo anche che la star è un rappresentante speciale per le relazioni ...

L'attore americano Steven Seagal, già nominato in passato come inviato speciale della Russia negli Stati Uniti, è stato insignito dell'onorificenza dell'Ordine dell'Amicizia dal presidente Vladimir Pu ...