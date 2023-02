(Di martedì 28 febbraio 2023) Sono destinate a far discutere le dichiarazioni diche, parlando di, ha affermato che il cantautore sia diventatouna. Una tesi senza alcun fondamento scientifico, che il regista ha tirato in ballo parlando della sua lunga amicizia con l’artista scomparso nel 2012 (e che il prossimo 4 marzo avrebbe compiuto 80 anni): «non cresceva – ha dichiaratoin un’intervista a La Stampa – la mamma gli fece fare unaa base di ormoni che in qualche modo lo ha compromesso. Non solo non è cresciuto, ma a un certo puntoè diventato ispido, peloso. Non so se questo mutamento abbia avuto riflessi in ambito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornali_it : Pupi Avati: «Lucio Dalla diventò omosessuale dopo una cura ormonale, prima gli piacevano le donne» #28febbraio… - radio_zek : RT @rienneva_plus: Togliete la macchina da presa a Pupi Avati - sardo1951 : RT @chiadegli: Pupi Avati e Lucio Dalla: a una certa età senile andrebbe dosata attentamente la miscela tra il superpotere di dire tutto qu… - DarioBallini : RT @chiadegli: Pupi Avati e Lucio Dalla: a una certa età senile andrebbe dosata attentamente la miscela tra il superpotere di dire tutto qu… - rienneva_plus : Togliete la macchina da presa a Pupi Avati -

Sono destinate a far discutere le dichiarazioni diche, parlando di Lucio Dalla , ha affermato che il cantautore sia diventato omosessuale dopo una cura ormonale. Una tesi senza alcun fondamento scientifico, che il regista ha tirato in ...Polemiche all'orizzonte per il registadopo le frasi su Lucio Dalla , che secondo il regista sarebbe diventato omosessuale dopo una cura ormonale. Ricordando il cantautore con cui è stato amico per decenni fino alla scomparsa ...È la convinzione di, il celebre regista intervistato oggi da La Stampa per ricordare l'amico cantante, che il 4 marzo avrebbe compiuto 80 anni ., suo grande amico, racconta il suo ...

Pupi Avati: Lucio Dalla amava le ragazze poi la mamma gli diede gli ormoni La Stampa

Lo scivolone di Pupi Avati non è passato inosservato sui social: in un’intervista rilasciata nelle scorse ore alla Stampa, Avati spiega infatti come il cantautore Lucio Dalla, grande amico e collega a ...Sono destinate a far discutere le dichiarazioni di Pupi Avati che, parlando di Lucio Dalla, ha affermato che il cantautore sia diventato omosessuale dopo una cura ormonale. Una tesi senza ...