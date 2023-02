Pupi Avati: “Lucio Dalla diventò gay dopo una cura ormonale, prima gli piacevano le donne” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 4 marzo 2023 Lucio Dalla, scomparso nel 2012, avrebbe compiuto 80 anni. A ricordarlo in un’intervista al quotidiano torinese Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 4 marzo 2023, scomparso nel 2012, avrebbe compiuto 80 anni. A ricordarlo in un’intervista al quotidiano torinese Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ely_Vally : @FrancoCappellet Pupi Avati l’abbiamo perso già da un po’ - thecatisnotonTT : Caro Pupi Avati mamma mi dette delle pastiglie per farmi diventare etero! Risultato : so' rimasto frocio ma sono al… - vitto74588143 : RT @FilippettiNews: Della lunga e gratificante vita di Maurizio #Costanzo, vale anche la pena ricordare che, 35enne, scrisse la sceneggiatu… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Le parole del regista a La Stampa: “Il mio Lucio Dalla, bambino prodigio che correva dietro alle ragazze”. L’argomentazione di… - thecatisnotonTT : Pupi Avati : ma Rocco Siffredi è in tendenza perchè pare sia nato gay ma poi con una cura ormonale....? -