Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Labbufala : 'Lucio Dalla divenne gay a causa di una terapia ormonale' ha dichiarato Pupi Avati, a causa di una terapia tiroidea. - maluma65 : RT @Dario_Accolla: Pupi Avati mente. È risaputo che è solo l'esposizione a Sailor Moon che rende phrochee. (Siamo nel 2023 e ancora i nost… - lovelyanimehd : Lucio Dalla e la cura ormonale che “lo ha compromesso”: Pupi Avati e la teoria sull’omosessualità del cantante - Pedrito39768025 : @ilmessaggeroit Eppure prima Pupi Avati mi piaceva dopo questa dichiarazione non più che senso ha - Corriere : Pupi Avati: «Lucio Dalla diventò omosessuale dopo una cura ormonale» -

Il regista ha parlato con passione della sua lunga amicizia con l'artista, scomparso nel 2012, dicendo che avrebbe compiuto 80 anni il ...Sono destinate a far discutere le dichiarazioni diche, parlando di Lucio Dalla , ha affermato che il cantautore sia diventato omosessuale dopo una cura ormonale. Una tesi senza alcun fondamento scientifico, che il regista ha tirato in ...Polemiche all'orizzonte per il registadopo le frasi su Lucio Dalla , che secondo il regista sarebbe diventato omosessuale dopo una cura ormonale. Ricordando il cantautore con cui è stato amico per decenni fino alla scomparsa ...

Pupi Avati: “Lucio Dalla amava le ragazze poi la mamma gli diede gli ormoni” La Stampa

Pupi Avati: Lucio Dalla amava le ragazze poi la mamma gli diede gli ormoni Il regista amico storico del cantautore che il 4 marzo avrebbe compiuto 80 anni… Leggi ...In una intervista a La Stampa, Avati spiega il cambiamento di Lucio Dalla: prima "assatanato", poi qualcosa cambiò. E lui non ne parlò mai più.