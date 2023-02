Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 28 febbraio 2023) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 28 febbraio 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

